Генсек НАТО обвинил Россию в развертывании ракет в Европе (17)

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В мире | 30 октября 2018 года, 16:27

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия нарушает ДРСМД, развертывая новые ракеты на территории Европы. Об этом сообщает Reuters.

Данное заявление Столтенберг сделал во время конференции в Норвегии.

По его словам, российские военные размещают в Европе ракеты, которые способны нести ядерный боезаряд.

«США не размещают новые ракеты в Европе, но здесь становится больше российских ракет, способных нести ядерный боезаряд, и они ставят под угрозу ДРСМД», — заключил Столтенберг.

Ранее генеральный секретарь НАТО уже обвинял Россию в том, что в ее поведении заключается проблема с ДРСМД.

Источник: Газета.ру

Комментарии 17
братан2 часа назад
На территории Германии находится военная база США. Пусть этот придурок к ним обратится,чтобы из арсенала были удалены ядерные боеголовки!!! В крайнем случае,пусть одолжит! А со своими стенании обращайтесь к США,пусть уберут свои ПВО с территоии Польши,Румынии и убери свои войска из Прибалтеки! И прекрати свои стенания!!!
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Стратег2 часа назад
Так купи у США ракеты и размести их на Новой Тейке, проблем то нет только чем платить будешь?!
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Актёр2 часа назад
Ну конечно у Латвии же нет противовоздушной обороны а хочется хоть какую роль сыграть.
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