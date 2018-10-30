Генсек НАТО обвинил Россию в развертывании ракет в Европе (17)
В мире | 30 октября 2018 года, 16:27
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия нарушает ДРСМД, развертывая новые ракеты на территории Европы. Об этом сообщает Reuters.
Данное заявление Столтенберг сделал во время конференции в Норвегии.
По его словам, российские военные размещают в Европе ракеты, которые способны нести ядерный боезаряд.
«США не размещают новые ракеты в Европе, но здесь становится больше российских ракет, способных нести ядерный боезаряд, и они ставят под угрозу ДРСМД», — заключил Столтенберг.
Ранее генеральный секретарь НАТО уже обвинял Россию в том, что в ее поведении заключается проблема с ДРСМД.
Источник: Газета.ру
На территории Германии находится военная база США. Пусть этот придурок к ним обратится,чтобы из арсенала были удалены ядерные боеголовки!!! В крайнем случае,пусть одолжит! А со своими стенании обращайтесь к США,пусть уберут свои ПВО с территоии Польши,Румынии и убери свои войска из Прибалтеки! И прекрати свои стенания!!!
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Так купи у США ракеты и размести их на Новой Тейке, проблем то нет только чем платить будешь?!
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Ну конечно у Латвии же нет противовоздушной обороны а хочется хоть какую роль сыграть.
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