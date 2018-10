В мире |

В Венеции в результате крупнейшего за последние 40 лет наводнения затопило три четверти исторической части города. Из-за сильных дождей и штормового ветра уровень воды поднялся на 1,6 метра. Непогода и в других районах Италии, сообщается о девяти погибших и десятках пострадавших.

Обширное пространство площади Святого Марка в понедельник, 29 октября, превратилось в озеро, а перед Дворцом дожей и в других частях города были проложены приподнятые над водой дорожки, сообщает CNN. Доступ на площадь полностью запрещен, магазины и кафе закрыты.

В результате проливных дождей и сильного ветра в Италии погибли по меньшей мере девять человек, сообщает Avvenire.it. Помимо этого, десятки человек получили ранения, в том числе сотрудники спасательных служб, уточняет ТАСС. В шести областях страны действует "красный" уровень угрозы в связи со штормами, проливными дождями и оползнями.

Venice is experiencing its most severe flooding in a decade https://t.co/clfeLBMgr4 pic.twitter.com/WO7KQYeONO