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В Венеции в результате крупнейшего за последние 40 лет наводнения затопило три четверти исторической части города. Из-за сильных дождей и штормового ветра уровень воды поднялся на 1,6 метра. Непогода и в других районах Италии, сообщается о девяти погибших и десятках пострадавших.

Обширное пространство площади Святого Марка в понедельник, 29 октября, превратилось в озеро, а перед Дворцом дожей и в других частях города были проложены приподнятые над водой дорожки, сообщает CNN. Доступ на площадь полностью запрещен, магазины и кафе закрыты.

В результате проливных дождей и сильного ветра в Италии погибли по меньшей мере девять человек, сообщает Avvenire.it. Помимо этого, десятки человек получили ранения, в том числе сотрудники спасательных служб, уточняет ТАСС. В шести областях страны действует "красный" уровень угрозы в связи со штормами, проливными дождями и оползнями.

Venice is experiencing its most severe flooding in a decade https://t.co/clfeLBMgr4 pic.twitter.com/WO7KQYeONO — CNN (@CNN) 30 октября 2018 г.

Пострадали и другие районы Италии. Власти Рима предупреждают о неблагоприятных погодных условиях и вероятности обильных осадков. Также возможны сильные ветра и шторма в прибрежных районах региона Лацио.

В списке областей, оказавшихся в наибольшей степени затронутыми непогодой, - Ломбардия, Венеция, Лигурия, Фриули - Венеция-Джулия, Абруцци и Трентино - Альто-Адидже. В некоторых из них порывы ветра превышают 100 км/ч. Наиболее мощный ветер был зафиксирован в Лигурии: в этой области порывы ветра достигали скорости 180 км/ч. В связи с непогодой в ряде городов закрыты учебные заведения, а также парализовано транспортное движение.

Высокие приливы были вызваны областью низким давления над северной Италией, что принесло сильные ветра с юга на север и наполнило водой Венецию. Туристы и местные жители местами были вынуждены передвигаться по пояс в воде, а рестораны и магазины оказались затоплены. Владельцам магазинов пришлось ведрами вычерпывать воду из своих торговых залов.

Наводнение между тем это не остановило участников воскресного венецианского марафона, хоть им и пришлось бежать по лодыжку в воде.

Как ожидается, во вторник, 30 октября, приливы будут не столь сильными, но уровень воды вряд ли спадет ниже 110 см. Если продолжат дуть сильные ветра, то уровень затопления снова повысится. Наводнение не менее 110 см бывает только четыре раза в год, отмечает CNN.

Источник: NEWSru.com