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В Германии бывший медицинский брат Нильс Хёгель признался в убийстве 100 человек, став таким образом одним из самых массовых серийных убийц страны с середины XX века, сообщил канал Info24.

41-летний Хёгель, который в настоящий момент уже отбывает пожизненный срок за убийство трех пациентов, сделал свое признание на заседании суда. Он признался, что с 1999 по 2005 год убил 36 человек в больнице города Ольденбург и еще 64 - в больнице близлежащего Дельменхорста.

Как рассказали следователи, медбрат тайно вводил пациентам больниц, в которых работал, смертельные дозы лекарств, а после реанимировал их на глазах коллег, чтобы произвести впечатление. Вернуть к жизни, однако, получалось не всех — некоторые из пациентов умирали от остановки сердца.

На нынешнем судебном заседании Хёгель заявил, что никогда не продумывал свои преступления, решение убить приходило «относительно спонтанно». Он добавил, что «искренне сожалеет» об убийствах и надеется, что семьи его жертв обретут покой.

Как считает следствие, у серийного убийцы могло быть больше жертв — некоторые из них могли быть кремированы после смерти. Ожидается, что судебное разбирательство продлится до мая.

Впервые Хёгеля поймали с поличным в 2005 году, когда он вводил пациенту неизвестное лекарство в больнице города Дельменхорст. В 2008 году медбрата осудили на семь лет за покушение на убийство.

В 2014-2015 годах состоялся второй суд, который признал его виновным еще в двух убийствах и двух покушениях на убийство и приговорил к пожизненному заключению.

В ходе судебного разбирательства Хёгель признался психиатру, что убил как минимум 30 человек. После этого следователи изучили записи в больницах, где работал медбрат, эксгумировали тела 130 пациентов и направили их на токсикологическое исследование.

Как сообщают немецкие СМИ, согласно записям больницы Ольденбурга, во время смены Хёгеля смертность в больнице возрастала более чем в два раза.

Источник: ПОЛИТ.РУ