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Компания Apple представила новейшие модели планшета iPad Pro, стартовая цена новинки, которая поступит в продажу на следующей неделе — 799 долларов.

Как и ожидалось, новые планшеты iPad Pro будут выходить в двух размерах экрана — диагональю 11 и 12,9 дюймов. При том, что компания увеличила площадь экрана, лишив устройство привычной кнопки "домой", устройства стали более компактными: их толщина сократилась до 5,9 миллиметра — устройства стали на 15% тоньше предшественников, форма приобрела более "профессиональные" и строгие черты.

Компания также сообщила, что новый iPad стал более мощным и функциональным, чем предыдущие модели. Появилась функция Face ID, которая активирует устройство и обеспечивает безопасность своего владельца вне зависимости от того, держите ли вы свой iPad Pro горизонтально, вертикально или и вверх ногами.

В Apple подчеркнули, что новый планшет впервые оснащен мощнейшим мобильным чипом A12X Bionic chip.

"Он мощнее, чем 92% портативных компьютеров", — сообщили в Apple на презентации новинки.

Для удобства пользователей iPad Pro обрел разъем USB-C для синхронизации с другими устройствами.

Источник: РИА Новости