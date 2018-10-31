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"Взрывной рост человеческого потребления" вызвал огромный спад в популяции диких животных в последние десятилетия, делает вывод очередной доклад Living Planet Всемирного фонда дикой природы (WWF).

По данным исследования, популяция позвоночных видов животных - млекопитающих, рыб, птиц, амфибий и рептилий - сократилась примерно на 60% с 1970 года.

"Земля теряет свое биологическое разнобразие со скоростью, которая раньше наблюдалась только во время массовых вымираний", - добавляют авторы доклада.

Они призывают выработать новые мировые индикаторы для устойчивого развития.

Доклад Living Planet публикуется каждые два года и анализирует состояние мировой фауны. Экологи обощают данные по 4 тыс видам птиц, рыб, млекопитающих, амфибий и рептилий.

В докладе 2018 года экологи пришли к выводу, что только четверть земной поверхности теперь не затронута деятельностью человека, и эта доля приблизится к 10% к 2050 году.

Изменения вызваны растущим производством продуктов питания, спросом на энергию, землю и воду.

И хотя темпы исчезновения лесов в мире замедлились благодаря усилиям по его восстановлению, эта тенденция не коснулась тропических лесов, где сегодня сохраняется наибольшее биоразнообразие на Земле.

Южная и Центральная Америка пострадали от самого серьезного спада популяции диких животных - 89% среди позвоночных видов по сравнению с 1970 годом.

Под большой угрозой находятся пресноводные виды, утверждает доклад. Загрязнение пластиком было зафиксировано даже в самых глубоких участках океанов, например, в Марианской впадине.

Спад популяций пресноводных видов - живущих в озерах, реках и болотах - достиг 83% с 1970 года, сообщают авторы доклада.

С 1950 года из океанов было извлечено более 6 млрд тонн морских и пресноводных рыб и беспозвоночных, отмечается в исследовании. Сегодня Россия находится в десятке ведущих рыболовных государств, на которые приходится около 77% объема промышленного рыболовства с 2000 года.

WWF призывает заключить новый всемирный договор сродни Парижскому соглашению 2015 года, чтобы бороться с сокращением популяции диких животных.

Данные для исследования Living Planet собираются из рецензируемых научных статей, правительственной статистики и исследований, которые проводят природоохранные группы и НКО.

Лобой вид, по которому были данные, начиная с 1970 года, включался в исследование. Однако доклады Living Planet подвергались критике со стороны специалистов.

Когда в 2016 году вышло прошлое исследование, профессор природоохранной экологии в Университете Дьюка (США) Стюарт Пимм сказал Би-би-си: "В докладе есть здравы оценки и цифры, но ряд данных - очень и очень спорный".

Основной массив данных ожидаемо идет из Западной Европы.

"Когда вы ищете в других регионах, то не только количество данных падает, но и сами исследования становятся намного более подозрительными... Нет почти ничего из Южной Америки, тропической Африки. А когда вы пытаетесь смешать все эти данные, очень сложно получить что-то достоверное на выходе".

Тогда авторы Living Planet ответили на критику. По словам Робина Фримэна из Зоологического общества Лондона, команда экологов пользуется лучшими из доступных исследований.

"Это чистая правда, что в некоторых регионах и по некоторым группам животных, вроде тропических амфибий, нам не хватает данных. Но это потому что их нет вообще".

"Весьма вероятно, что виды, состояние которых плохо исследовано, находятся еще в более сложной ситуации, чем остальные - я очень удивлюсь, если с ними все лучше, чем в тех данных, что есть у нас", - отмечал тогда Фримэн

Представитель WWF Майк Барретт, комментируя в The Guardian критику доклада, отметил, что все их индикаторы показывают одну и ту же картину - глубокий спад популяции диких животных, что снижает вероятность серьезной ошибки.

Источник: Русская служба BBC