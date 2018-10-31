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При катастрофе военного вертолета в провинции Фарах на западе Афганистана погибли 25 человек. Об этом сообщает Associated Press.

В вертолете находились высокопоставленные военные и местные депутаты, в том числе глава совета провинции Фарах.

Как отмечают власти страны, причиной катастрофы стала плохая погода. Вертолет упал вскоре после вылета из горного района Анар Дара.

Однако по данным афганских СМИ, боевики движения «Талибан» уже взяли на себя ответственность за инцидент.

Источник: ПОЛИТ.РУ