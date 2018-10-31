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Взрыв небольшой силы произошел на входе в здание управления ФСБ по Архангельской области. Погиб один человек, трое пострадали.

ТАСС и "Интерфакс" со ссылкой на свои источники сообщили, что при взрыве погиб один человек. Позже информацию о взрыве на входе в здание управления ФСБ подтвердил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Фото очевидца.

Архангельск.

Здесь видно, что тело погибшего во время взрыва - внутри здания ФСБ. Внутри видны разрушения о взрыва.

@arhsvoboda

Нет секретов! pic.twitter.com/HvbzHSs9nf — Николай Прокофьев (@svoboda20121) 31 октября 2018 г.

"Медики сделали все возможное, но ни чем не смогли помочь пострадавшему при хлопке в центре Архангельска. Он скончался от полученных травм", - сказал собеседник "Интерфакса" в службе "скорой помощи".

ТАСС уточняет, что погибший не был сотрудником ФСБ.

В результате взрыва у здания ФСБ в Архангельске есть погибший. Первые #ФОТО с места событий https://t.co/DjH9SLnXQd pic.twitter.com/SCrntyOB82 — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 31 октября 2018 г.

Еще три человека находятся в больнице после срабатывания "неустановленного взрывного устройства", заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Причина взрыва выясняется, сообщили в НАК. По данным "Интерфакса", взрыв имел "не бытовой" характер.

"Произошло это считанные минуты назад, так скоропалительно делать какие-то выводы невозможно и недопустимо", - говорил ранее ТАСС губернатор Орлов. Позже он уточнил, что "преступление произошло внутри здания", личность погибшего устанавливается.

Из здания были эвакуированы все сотрудники.

Архангельский портал 29.ru сообщает, что движение около управления ФСБ по центральному Троицкому проспекту перекрыто от улицы Поморской до улицы Карла Либкнехта.

В пресс-службе управления ФСБ не комментируют произошедшее, "просят перезвонить позднее", пишет портал.

Издание "Регион 29" со ссылкой на своего корреспондента, оказавшегося рядом с местом происшествия, сообщает, что после взрыва проходная управления ФСБ сильно повреждена.

Последнее громкое происшествие, связанное с ФСБ в регионах, произошло больше года назад. В апреле 2017 года было совершено нападение на приемную управления ФСБ по Хабаровскому краю. Тогда вооруженный молодой человек проник в здание и застрелил двух человек, после чего и сам был убит.

Источник: Русская служба BBC

Фото из Twitter