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Лишь 39% новой военной техники, поставленной на вооружение Германии в 2017 году, пригодно к использованию в настоящее время, пишет Die Welt со ссылкой на данные министерства обороны ФРГ.

Даже с новыми танками, истребителями и вертолетами боеготовность Германии оставляет желать лучшего, пишет издание. Из 97 единиц крупногабаритной техники, которые поступили в арсенал вооруженных сил Германии в 2017 году, в настоящее время пригодно к использованию только 38 единиц, говорится в материале.

Оборонное ведомство особо обеспокоено транспортными самолетами A400M и боевыми бронированными машинами «Пума». Например, из 71 единицы ББМ «Пума» — к использованию готово только 27, а из восьми самолетов A400M — только четыре, пишет Welt.

Помимо этого, лишь один из четырех новых истребителей Eurofighter пригоден к эксплуатации в данный момент.

Отмечается, что минобороны ФРГ хочет выйти на показатель постоянной боевой готовности 70% вооружения.

Источник: Газета.ру