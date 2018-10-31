СМИ: в Германии признали непригодной более половины новой военной техники (15)
Лишь 39% новой военной техники, поставленной на вооружение Германии в 2017 году, пригодно к использованию в настоящее время, пишет Die Welt со ссылкой на данные министерства обороны ФРГ.
Даже с новыми танками, истребителями и вертолетами боеготовность Германии оставляет желать лучшего, пишет издание. Из 97 единиц крупногабаритной техники, которые поступили в арсенал вооруженных сил Германии в 2017 году, в настоящее время пригодно к использованию только 38 единиц, говорится в материале.
Оборонное ведомство особо обеспокоено транспортными самолетами A400M и боевыми бронированными машинами «Пума». Например, из 71 единицы ББМ «Пума» — к использованию готово только 27, а из восьми самолетов A400M — только четыре, пишет Welt.
Помимо этого, лишь один из четырех новых истребителей Eurofighter пригоден к эксплуатации в данный момент.
Отмечается, что минобороны ФРГ хочет выйти на показатель постоянной боевой готовности 70% вооружения.
Источник: Газета.ру