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Тысячи мигрантов из Латинской Америки направляются к границе США — караван из граждан Сальвадора, Гондураса и Гватемалы пятнадцать дней идет на север, по пути увеличиваясь в размерах. По их словам, они бегут от насилия, бедности и безработицы. Власти Мексики и США положением дел недовольны. После пограничной стычки, в которой участвовало около полутора тысяч мигрантов, Мексика разместила на южной границе сотни полицейских и военную технику. Трамп отреагировал еще жестче— президент назвал происходящее «вторжением в США».

По данным Wall Street Journal, на границе с Мексикой шествие разделилось — четыре тысячи беженцев перешли границу и продолжают движение в сторону США. Еще около трех тысяч мигрантов застряли на границе, но хотят воссоединиться с основной группой.

Ожидается, что к концу недели на границе с Мексикой развернут подразделение армии США — порядка пяти тысяч военных. Тем временем, американские журналисты считают, что это решение — популистское и связано с грядущими выборами в Сенат.

Слова Трампа на мигрантов не подействовали — 31 октября новая группа из тысячи беженцев прорвалась в Мексику.

Источник: телеканал "Дождь"