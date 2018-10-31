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Королева Великобритании Елизавета II может рассмотреть вопрос о передаче правления своему сыну, принцу Уэльскому Чарльзу, сделав его регентом, пишет Daily Mail со ссылкой на новую биографию королевской семьи королевского корреспондента Роберта Джобсона «Чарльз в 70: Размышления, надежды и мечты» (Charles at 70: Thoughts, Hopes And Dreams).

Журналист в книге предполагает, что это событие может произойти уже через три года. Если принц Чарльз станет принцем-регентом, он сможет править, не становясь официально королем. Однако отречение от престола даже не рассматривается, пишет издание, но высшие должностные лица изучали различные сценарии.

По словам близких к британской королеве, Елизавета II может официально передать принцу Чарльзу все исполнительные полномочия принца-регента до самой смерти, после чего тот станет королем, говорится в материале.

Тем не менее, старшие сотрудники королевского двора подтверждают, что принц Чарльз фактически уже является «принцем-регентом» в тени. На данный момент в связи с возросшей нагрузкой принц Чарльз регулярно работает по 14 часов в день и участвует в более 600 различных видах и формах сотрудничества в год в стране и за рубежом.

Источник: Газета.ру