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Во время испытания управляемых ракет в Херсонской области Украина закроет воздушное пространство над Черным морем. Об этом заявил спикер командования ВВС Украины Дмитрий Струтинский, передают «Украинськи Новини».

По его словам, в связи с ракетными стрельбами небо над Черным морем будет закрыто с 1 по 4 ноября.

«В четверг начнутся летно-испытательные учения в Херсонской области по испытанию управляемых ракет к зенитно-ракетным комплексам», — сказал Струтинский.

Ранее сообщалось, что армия Украины получила на вооружение ракетный комплекс «Ольха».

В сообщении кабмина страны в фейсбуке также говорится, что серийное производство комплекса начнется в ближайшее время.

В кабмине заявили, что ракетный комплекс позволит укрепить обороноспособность страны в борьбе с агрессорами.

Учения ВСУ с применением комплекса запланированы на 2019 год.