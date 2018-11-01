Украина на время испытания ракет закроет небо над Черным морем (3)

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В мире | 1 ноября 2018 года, 07:28

Во время испытания управляемых ракет в Херсонской области Украина закроет воздушное пространство над Черным морем. Об этом заявил спикер командования ВВС Украины Дмитрий Струтинский, передают «Украинськи Новини».

По его словам, в связи с ракетными стрельбами небо над Черным морем будет закрыто с 1 по 4 ноября.

«В четверг начнутся летно-испытательные учения в Херсонской области по испытанию управляемых ракет к зенитно-ракетным комплексам», — сказал Струтинский.

Ранее сообщалось, что армия Украины получила на вооружение ракетный комплекс «Ольха».

В сообщении кабмина страны в фейсбуке также говорится, что серийное производство комплекса начнется в ближайшее время.

В кабмине заявили, что ракетный комплекс позволит укрепить обороноспособность страны в борьбе с агрессорами.

Учения ВСУ с применением комплекса запланированы на 2019 год.

Источник: Газета.ru
Комментарии 3
Жлобина2 часа назад
Ну пипец!Насбивают самолётов немеренно,и как и всегда,свалят на Россию!
2
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Котя1 час назад
Хорошо хохлам и Гейропе. Всегда есть на кого свалить.
2
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Patriot2 часа назад
Ari Melnàs jùras reģionà agresorvalsts Krievijas militàràs lidmasìnas nevarès pàrkàpt citu valstu robeźas. Neskatoties uz Krievijas blausanu par Ukrainas krahu, sìs valsts rùpniecìba veiksmìgi stràdà un pat tiek izmèģinàti jauni raķesu kompleksi.
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