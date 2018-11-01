Вайнштейна обвинили в домогательствах к несовершеннолетней девственнице (4)
В мире | 1 ноября 2018 года, 08:22
Бывшая модель из Польши выдвинула новые обвинения против голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом пишет New York Post со ссылкой на судебный иск.
Женщина, имя которой не разглашается, заявила, что в 2002, когда ей было 16 лет, она согласилась пойти с Вайнштейном на обед. Однако вместо этого продюсер отвез ее домой, где принуждал к сексу. Женщина отметила, что ей удалось избежать полового контакта с Вайнштейном. Также она рассказала, что была в это время девственницей.
Позже, по ее словам, он продолжил домогательства, получал отказы и угрожал ей, что «она никогда не получит работу».
Ранее телеканал ABC сообщал, что с Вайнштейна сняли одно из обвинений.
Источник: Газета.ру
Подскажите куда подать заявление я хотел чтоб меня домогался Ванштейн а он обомне и не слышал
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Не хрен ездить со взрослыми дядями на обед.
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это не Клинтон ли он домогался?
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