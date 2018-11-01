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Россия ввела санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины, говорится в постановлении правительства.

Как отмечается в сообщении, санкции предусматривают блокировку счетов, ценных бумаг и имущества на территории России лицам из санкционного списка, а также запрет на вывод капитала за пределы России.

В число лиц, попавших под новые санкции, входят судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной рады последнего созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники администрации президента, руководители органов исполнительной власти и крупных компаний, а также юридические лица, которые контролируются крупнейшими украинскими бизнесменами.

Среди чиновников, на которых наложили ограничения, — министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и глава администрации украинского президента Игорь Райнин.

Напомним, 23 октября российский премьер-министр Дмитрий Медведев анонсировал введение санкций против "сотен украинских граждан и компаний". Днем ранее разработать ограничения правительству поручил президент Владимир Путин.

Указ Путина был издан согласно принятому в июне закону "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств" (известен как "закон о контрсанкциях" — ред.), который дает право российским властям отвечать собственными мерами для защиты суверенитета и своих интересов.

Среди существующих ограничений против Украины и ее граждан есть введенное в 2015 году продуктовое эмбарго, а также запрет от 2016 года на транзит через территорию России товаров из Украины в страны Центральной и Восточной Азии.

Источник: Новая Газета

Фото: flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru Follow