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Крупная мировая сеть пиццерий Pizza Hut объединилась с Toyota, чтобы создать метод доставки максимально свежей пиццы и сократить участие человеческого труда, сообщает в среду, 31 октября Forbes.

По данным издания, компании представили робота, который готовит пиццу не на кухне, а в специально оборудованном авто, которое в этот момент уже везет заказ клиенту.

Чудо техники представили на выставке SEMA Show (Specialty Equipment Market Association) в Лас-Вегасе.

"Мы всегда ищем способы быть ближе с нашими клиентами" — заявил главный операционный директор Pizza Hut Николас Буркье. "Наша основная идея всегда одна и та же: сократить разрыв между моментом, когда пицца приготовлена, и моментом, когда клиент начинает наслаждаться нашим продуктом"

Отмечается, что роботизированную пекарню Tundra PIE Pro разработчики показали гостям мероприятия на базе пикапа Toyota Tundra.

Создатели робота уверяют, что процесс приготовления пиццы на выезде будет занимать 6-7 минут.

Заранее собранные пиццы хранятся в холодильнике в кузове пикапа. Манипуляторы достают заказанную пиццу и готовят ее в конвейерной печи. Еще один манипулятор переносит готовую пиццу на разделочную доску, разрезает ее на шесть кусков и упаковывает в коробку.

Источник: Mignews

Фото: flickr.com/Mr. Jackpots