В мире |

Крупная мировая сеть пиццерий Pizza Hut объединилась с Toyota, чтобы создать метод доставки максимально свежей пиццы и сократить участие человеческого труда, сообщает в среду, 31 октября Forbes.

По данным издания, компании представили робота, который готовит пиццу не на кухне, а в специально оборудованном авто, которое в этот момент уже везет заказ клиенту.

Чудо техники представили на выставке SEMA Show (Specialty Equipment Market Association) в Лас-Вегасе.

Extra cup holders are cool. But can your truck make pizza? Introducing the @Toyota Tundra PIE Pro: https://t.co/Y1Eqehw2H3 #SEMA2018 pic.twitter.com/uK1kJz6cVu