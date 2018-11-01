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36-летняя Блисс и 28-летняя Эшли Коултер из Техаса (США) поженились в 2015 году. Женщины планировали стать родителями и выбрали для этого необычный способ. Они стали первой однополой парой, которая вынашивала своего ребенка по очереди.

Новый способ ЭКО подошел женщинам, потому что они обе хотели быть биологическими матерями, но Блисс была не готова рожать. Они обратились в клинику, в которой репродуктологи Кэти и Кевин Дуди практикуют нетрадиционное ЭКО.

После оплодотворения эмбрион в капсуле поместили в тело Блисс, а затем пересадили в матку Эшли, которая и выносила ребенка. В июне 2018 года она родила здорового мальчика весом 3,700. Молодые мамы назвали сына Стетсоном.

«В момент, когда он появился на свет, я почувствовала себя самым счастливым человеком на свете, потому что он был идеален. Когда я смотрю на него, я вижу в нем свою жену. Это бесценно», — поделилась с журналистами Эшли.

Фото: соцсети