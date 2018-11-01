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Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что российские контрсанкции её мало волнуют, однако она удивлена, что под меры не попал лидер Незалежной Пётр Порошенко со своими компаниями.

"Санкции, если честно, меня мало волнуют. Бизнеса у меня ни здесь, ни там нет. И быть не может, — пишет Тимошенко на своей странице в "Фейсбуке". — Попутно замечу, что в санкционном списке, удивительно, нет "Рошен" или "Ленинской кузницы"...Что бы это могло значить? Вы не знаете?", - вопрошает Тимошенко.

Сама Юлия Тимошенко попала под контрсанкции со стороны России. В общей сложности специальные экономические санкции коснутся 322 граждан и 68 компаний этой страны.

Как сообщалось, правительство России обнародовало ответные меры на санкции Украины. Это блокирование финансовых средств, ценных бумаг и имущества в России, а также запрет на вывод капитала за пределы РФ. Меры затронут 322 физлица и 68 юридических лиц.

В частности, меры затронут судей Конституционного суда Украины, депутатов Рады, крупных украинских бизнесменов, чиновников администрации президента Петра Порошенко.

Из прочих лиц в перечне депутаты Верховной рады, правительственные чиновники, сотрудники администрации президента и аппарата правительства, руководители силовых ведомств.

Президента Украины Петра Порошенко в списке нет, но включен его сын Алексей.