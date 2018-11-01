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Автомобили семейства Aurus раскупили на два года вперед. Об этом сообщил гендиректор и совладелец компании Sollers, которая является партнером проекта "Кортеж", Вадим Швецов.

"Могу вам с гордостью сказать, что ни на 2019 год, ни на 2020 год уже возможности купить автомобиль Aurus нет, потому что мы переподписаны на два года вперед. Это говорит о том, что интерес к этому вызову – производству в России современных автомобилей люксового класса – высок", – приводит слова Швецова РИА "Новости".

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что обеспечить всех желающих купить машины Aurus за счет объема производства на 2019 год не удастся, а в 2020 году мощности будут расширены. По словам Мантурова, в будущем году планируется выпустить порядка 120 машин. Более 50 из них придется на основного заказчика – Гараж особого назначения ФСО.

Напомним, разработкой автомобилей российского люксового бренда Aurus занимается ФГУП "НАМИ" в рамках проекта "Кортеж". В конце августа публике представили лимузин и седан Aurus Senat. Спецверсии этих автомобилей, наряду с минивэном Aurus Arsenal, уже используются в Гараже ФСО России для поездок первого лица государства. Известно также, что семейство пополнят внедорожник Komendant и компактный кроссовер.

В настоящее время все представленные автомобили Aurus являются полноприводными и оснащаются гибридной силовой установкой, включающей в себя 598-сильный двигатель V8 объемом 4,4 литра, который работает в паре с электромотором и высоковольтной батареей. Максимальная скорость модели Senat составляет 250 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает около 6 секунд.