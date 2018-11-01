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В Великобритании с четверга, 1 ноября, законодательно разрешена продажа марихуаны и содержащих ее препаратов в медицинских целях по рецепту, выписанному врачом, сообщает британский телеканал Sky News.

Готовящиеся изменения законодательства в начале октября анонсировал министр внутренних дел страны Саджид Джавид. Впервые в Британии врачи получили возможность выписывать препараты, содержащие каннабис, для облегчения состояния пациентов.

Лечение марихуаной будет назначаться детям с эпилепсией, взрослым для снятия тошноты после химиотерапии, а также больным рассеянным склерозом в тех случаях, когда другие препараты малоэффективны.

Пересмотреть закон власти вынуждены были после освещения в прессе нескольких громких историй страдающих пациентов, в том числе 12-летнего Билли Колдуэлла, болеющего эпилепсией. Его мать Шарлотта этим летом для предотвращения приступов у сына попыталась провезти препарат на основе мариханы из Канады, однако ей не позволили этого сделать. Вскоре мальчик был госпитализирован в критическом состоянии после приступа. Власти вынуждены были в виде исключения разрешить семье кратковременно использовать для Билли масло на основе марихуаны.

Две недели назад в Канаде вступил в силу закон о легализации и продаже марихуаны. Канада стала первой страной из государств "большой семерки" (G7), легализовавшей ее в национальном масштабе, и второй после Уругвая, где можно свободно приобретать марихуану в специально отведенных точках продажи без каких-либо назначений от врача.

Продажа марихуаны в Канаде теперь разрешена лицам старше 18-19 лет, а также допускается выращивание марихуаны в домашних условиях в ограниченном количестве. Разрешается покупать в специализированных магазинах и иметь при себе в общественных местах до 30 граммов высушенного или свежего каннабиса, а также масла на его основе.

Продавать марихуану разрешено в местах, где реализуется алкоголь. Привозить каннабис в Канаду запрещено, но туристам разрешат употреблять наркотик, пока они находятся в этой стране. Марихуана попала под запрет в Канаде в 1923 году, но в 2001 году гражданам страны было разрешено использовать ее в медицинских целях.

Напомним, Уругвай полностью легализовал наркотик для личного пользования в 2013 году. Гражданам страны разрешили выращивать дома до шести растений конопли. Во многих штатах США, в Германии, Италии, Португалии, Испании, Нидерландах, Чехии, Польше, Австрии употребление каннабиса в медицинских целях легально. Выращивание, торговля и хранение конопли и ее производных в этих странах для обычных граждан уголовно наказуемо.

В Испании можно выращивать ограниченное количество конопли для личного пользования, однако использовать наркотик разрешается исключительно в частных владениях.

В Нидерландах хранение до 5 граммов марихуаны не преследуется законом. При этом полиция может конфисковать наркотик. Употреблять его в общественных местах можно только в специальных кофешопах.

Потребление в рекреационных целях разрешено также в Австралии, Бразилии, Колумбии, Люксембурге и на Ямайке. Продажа каннабиса в этих странах запрещена.

В России власти поддерживают идею тотального запрета легких наркотиков. Однако в начале октября глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова признала, что такие препараты могут быть использованы для лечения конкретных пациентов - в тяжелых случаях в качестве кратковременной терапии, проводимой под контролем врача.

Источник: News.ru.com

Фото: flickr.com/Вести Детально