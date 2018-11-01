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Президент Украины Петр Порошенко, комментируя российские санкции против украинских физических и юридических лиц, заявил, что России следует не «бряцать оружием», а «пойти вон из Украины».

«Вместо того чтобы бряцать оружием на фронте посредством санкций, России надо сделать очень простую вещь: пойти вон из Украины, забрать свои войска, забрать свое оружие, восстановить территориальную целостность Украины», — сказал он в ходе совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как утверждает Порошенко, решение России о санкциях не было неожиданным.

«За небольшим исключением это список очень достойных людей… включая моего сына, включая половину моей администрации, большое количество народных депутатов, большинство членов коалиции, членов украинского правительства», — заявил он.

«Хочу сказать, что в Украине нахождение в списке как какая-то государственная награда. По крайней мере, это так воспринимается», — добавил украинский президент, которого не включили в список.

В четверг Россия ввела специальные экономические меры в ответ на санкции со стороны Украины. Эти меры коснулись 322 физических и 68 юридических лиц. Среди них — министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак, министр обороны Степан Полторак, радикалы Дмитрий Ярош и Олег Ляшко, бывшие премьеры — Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк.