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Роберт Боуэрс, которого обвиняют в убийстве 11 человек в синагоге в Питтсбурге, в четверг заявил в суде, что не признает свою вину, сообщает агентство Associated Press.

На вопрос судьи, понимает ли он выдвинутые против него обвинения, Боуэрс ответил утвердительно, но при этом виновным себя признавать не стал.

Накануне в отношении 46-летнего Боуэрса выдвинуты обвинения по 44 пунктам, в том числе за преступления, совершенные на почве ненависти и нетерпимости. В прокуратуре заявляли, что намерены добиваться вынесения стрелку смертного приговора.

В минувшую субботу Боуэрс открыл огонь в синагоге американского города Питтсбурга (штат Пенсильвания), убив 11 человек. Еще 12 человек получили ранения. Нападение расследуют как преступление на почве ненависти - антисемитизма и расизма.

Источник: "Интерфакс"