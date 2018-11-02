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Три партии из правящей коалиции в совете Амстердама предложили перенести квартал красных фонарей из квартала Де Валлен в другое место, так как многочисленные туристы мешают и проституткам, и местным жителям. Об этом пишет Parool.

Речь идет о легализации проституции за пределами квартала и об обсуждении судьбы самого Де Валлена.

Де Валлен — старейший и крупнейших квартал красных фонарей Амстердама и его историческая достопримечательность, напоминает Parool. Это привлекает многих туристов, однако они больше ходят и фотографируют проституток в витринах, но не заходят внутрь. Это лишает бордели части выручки. Также постоянный поток туристов создает затруднения жителям квартала.

С другой стороны, многие посетители Де Валлена переключаются на поиск проституток через интернет и встречаются с ними дома или в отелях. Parool отмечает, что такая разновидность сервиса, как правило, незаконна и небезопасна, так как таких проституток не контролируют. В результате все больше витрин Де Валлена днем пустуют.

Представители партий "Зеленые левые", "Демократы 66" (D66) и социалистической партии подготовили предложения для решения проблемы.

Член совета от "Зеленых левых" Фемке Росма предложила открыть для работниц Де Валлена новый отель с номерами, оборудованных тревожными кнопками, сейфами для денег и камерами слежения, легализовать там секс-услуги и сделать это место безопасным.

Александер Хаммельбург от D66 обратил внимание, что переезд позволит проституткам укрыться от фотографирующих туристов и сохранить анонимность.

При этом ни одна из партий не предлагает принудительно закрывать бордели и заставлять проституток переезжать. Однако политики считают, что появление других легальных борделей поможет сделать Де Валлен более свободным.

Мэр Амстердама Фемке Хальсема заявила, что готова рассмотреть разные способы сделать Де Валлен более пригодным для проживания и для нее нет табу в этих вопросах. Свои предложения по регулированию проституции она обещала обнародовать в 2019 году.

Источник: телеканал "Дождь"

Фото: pixabay.com