Трамп: у солдат есть право стрелять в мигрантов, бросающих камни (7)
Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ, резко ограничивающий право на предоставление убежища.
Трамп указал на то, что многие незаконные мигранты злонамеренно пользуются правом потребовать право на убежище и эксплуатируют лазейки в американской юридической системе. Прошение о предоставлении убежища можно будет подавать только на законных пограничных переходах.
На вопрос о том, может ли он себе представить, что американские солдаты будут стрелять по мигрантам, Трамп ответил: "Я надеюсь, что нет. Но это - военные". Трамп добавил, что у солдат есть полное право стрелять в мигрантов, которые бросают в них камни, поскольку это ничем не отличается от использования оружия: "нет большой разницы оттого, что вы получите камнем по лицу".
Напомним, 25 октября президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить военных к южной границе страны для остановки каравана мигрантов.
_Источник: MIGnews.com
Фото: flickr.com/PolitVesti.com/
Если скальп с тебя не снимут, тогда в резервацию поедешь
ха ха ха.
Хотя... и так в колонии ютишься, пока ещё.
ха ха ха
Кстати, вы в курсе, что нацгвардии из азиопской гопстраны позволено просто расстреливать демонстрантов. Без всяких камней?