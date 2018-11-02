Трамп: у солдат есть право стрелять в мигрантов, бросающих камни (7)

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В мире | 2 ноября 2018 года, 12:17

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ, резко ограничивающий право на предоставление убежища.

Трамп указал на то, что многие незаконные мигранты злонамеренно пользуются правом потребовать право на убежище и эксплуатируют лазейки в американской юридической системе. Прошение о предоставлении убежища можно будет подавать только на законных пограничных переходах.

На вопрос о том, может ли он себе представить, что американские солдаты будут стрелять по мигрантам, Трамп ответил: "Я надеюсь, что нет. Но это - военные". Трамп добавил, что у солдат есть полное право стрелять в мигрантов, которые бросают в них камни, поскольку это ничем не отличается от использования оружия: "нет большой разницы оттого, что вы получите камнем по лицу".

Напомним, 25 октября президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить военных к южной границе страны для остановки каравана мигрантов.

_Источник: MIGnews.com

Фото: flickr.com/PolitVesti.com/

Комментарии 7
брысь шавка.2 часа назад
Так и ты для Трампа, не более чем индеец.
Если скальп с тебя не снимут, тогда в резервацию поедешь
ха ха ха.
Хотя... и так в колонии ютишься, пока ещё.
ха ха ха
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Саня2 часа назад
Абсолютно правильно. Зверьки должны уяснить, что они находятся не в Европе. При малейшей попытке прорыва границы им устроют братское кладбище домашних животных.

Кстати, вы в курсе, что нацгвардии из азиопской гопстраны позволено просто расстреливать демонстрантов. Без всяких камней?
10
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Саня1 час назад
Ребят, да не обращайте на меня внимания. Я полный идиот, страдаю разделением личности. Одна личность - полный идиотс, а вторая - я наидобрейший, сладкий гомик. Простите меня. Главное, не отвечайте мне, потому что я , вбрасывая херню, получаю за каждый ваш пост по 50 евриков. Вторая моя половина - пидорестическая, очень страдает от этого.... :(
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