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Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ, резко ограничивающий право на предоставление убежища.

Трамп указал на то, что многие незаконные мигранты злонамеренно пользуются правом потребовать право на убежище и эксплуатируют лазейки в американской юридической системе. Прошение о предоставлении убежища можно будет подавать только на законных пограничных переходах.

На вопрос о том, может ли он себе представить, что американские солдаты будут стрелять по мигрантам, Трамп ответил: "Я надеюсь, что нет. Но это - военные". Трамп добавил, что у солдат есть полное право стрелять в мигрантов, которые бросают в них камни, поскольку это ничем не отличается от использования оружия: "нет большой разницы оттого, что вы получите камнем по лицу".

Напомним, 25 октября президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить военных к южной границе страны для остановки каравана мигрантов.

_Источник: MIGnews.com

Фото: flickr.com/PolitVesti.com/