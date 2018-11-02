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Семейная пара из Великобритании на протяжении четырех лет держала в рабстве гражданина Польши, пишет газета The Daily Mail со ссылкой на рассказ источника в полиции.

Герои этой истории — 56-летняя преподавательница университета Притпал Биннинг и ее 54-летний супруг Палвиндер Биннинг — весьма состоятельны. В частности, дом, в котором они живут, стоит около 1,2 млн фунтов (почти 1,6 млн долларов).

Потерпевший, которого Биннинги держали в рабских условиях, обратился в больницу, где рассказал врачам, что четыре года работал за еду, питаясь просроченными продуктами и имея в своем распоряжении только пластиковый шезлонг вместо кровати. По словам мужчины, в каморке, где его держали, не было даже туалета.

Медики сразу же обратились в полицию. «После двух арестов наше расследование продолжается, мы изучаем и оцениваем собранный нами материал», — заявил старший следователь Тони Бирн.

Фото: dailymail.co.uk