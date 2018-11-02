В штаб-квартире Sony Music в центре Лондона ранены два человека (3)

фото

В мире | 2 ноября 2018 года, 16:13

Два человека получили ножевые ранения в результате инцидента в штаб-квартире Sony Music в Кенсингтоне - одном из центральных районов Лондона, сообщает BBC.

фото

Полиция пока не сообщает, что именно произошло, уточнив, что "инцидент не исчерпан".

Как сообщается, на место происшествия прибыла полиция и машины скорой помощи, проводится эвакуация сотрудников офисов в районе места происшествия. Дороги близ места происшествия были перекрыты.

"Эвакуация в данном случае - это мера предосторожности. Два человека получили ножевые ранения, мы ждем информации об их состоянии", - говорится в сообщении полиции.

Полиция сообщила о задержании одного человека.

Полиция не связывает этот инцидент с терроризмом. Уточняется, что огнестрельное оружие задействовано не было.

Инцидент произошел около 11:00 по местному времени.

Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел на третьем этаже здания, где располагается штаб-квартира звукозаписывающей компании Sony Music.

Комментарии 3
Демократиков5 минут назад
Хорошо что к русским ты не относишься никак, а быть сруским это твоё право.
Ответить
Саня1 час назад
Я кстати тоже своего рода поп-звезда.Очень пользуюсь спросом у срусских педерастов
Ответить
Саня1 час назад
Кто-то не выдержал ангельского пения очередного поп-дуэта?
Скрепненько, этим сруским никогда ничего не нравится.
Ответить