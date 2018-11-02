Украинский журналист обвинил Меркель в предательстве за улыбку Путину (3)

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В мире | 2 ноября 2018 года, 19:26

Журналист из Украины Дмитрий Гордон в эфире телеканала "112 Украина" обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в "предательстве Украины" за улыбку и рукопожатие с российским президентом Владимиром Путиным.

Журналист счел неприличными традиционное дипломатическое приветствие, а также раскритиковал европейских лидеров за сам факт общения с коллегой из России.

"У меня вопрос к фрау Меркель и господину Макрону – когда они стоят с Путиным вместе, когда они прилетают к нему в Сочи или Санкт-Петербург, когда они принимают его у себя – как это вяжется с общечеловеческими принципами?" — поинтересовался Гордон.

Ведущий заявил, что испытывает неприятные ощущения, глядя на то, как "фрау Меркель держит Путина за руку". Улыбка в адрес российского президента, по мнению Гордона, также является "предательством Украины".

Источник: Gazeta

Комментарии 3
Янка55 минут назад
Гондон, иди ты в ...опу со своими прынцыпами, дай взрослым людям работать.
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лысый неудачник15 минут назад
очень мерзкое тошнотное чмо этот гондон, выскочка и неудачник (бабы таких не любят), вот свои комплексы неполноценности и показывает, не понимая, что выглядит смешно и глупо.
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Garik10 минут назад
Зато ВАШ Парашистый руку тянет не для поздоровкаться, а за грошми!
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