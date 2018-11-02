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Журналист из Украины Дмитрий Гордон в эфире телеканала "112 Украина" обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в "предательстве Украины" за улыбку и рукопожатие с российским президентом Владимиром Путиным.

Журналист счел неприличными традиционное дипломатическое приветствие, а также раскритиковал европейских лидеров за сам факт общения с коллегой из России.

"У меня вопрос к фрау Меркель и господину Макрону – когда они стоят с Путиным вместе, когда они прилетают к нему в Сочи или Санкт-Петербург, когда они принимают его у себя – как это вяжется с общечеловеческими принципами?" — поинтересовался Гордон.

Ведущий заявил, что испытывает неприятные ощущения, глядя на то, как "фрау Меркель держит Путина за руку". Улыбка в адрес российского президента, по мнению Гордона, также является "предательством Украины".

Источник: Gazeta