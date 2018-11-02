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Гостиничный счет первой леди США Меланьи Трамп, которая остановилась в каирском отеле Intermonticon Cairo Semiramis во время визита в Египет, превысил 95 тысяч долларов, сообщает The Hill.

Эта сумма была представлена в федеральном отчете о расходах. Сообщается, что в документе нет информации о том, сколько было арендовано комнат, и как именно были потрачены деньги.

Также отмечается, что одна ночь в отеле, в котором остановилась Меланья Трамп, обходится от 119 до 699 долларов.

Пресс-секретарь первой леди заявила, что Меланья в Каире проводила встречи и посещала пирамиды.

Источник: Gazeta

Фото из Flickr/The White House