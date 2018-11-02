Меланья Трамп потратила 95 тысяч долларов на отель в Египте
В мире | 2 ноября 2018 года, 21:22
Гостиничный счет первой леди США Меланьи Трамп, которая остановилась в каирском отеле Intermonticon Cairo Semiramis во время визита в Египет, превысил 95 тысяч долларов, сообщает The Hill.
Эта сумма была представлена в федеральном отчете о расходах. Сообщается, что в документе нет информации о том, сколько было арендовано комнат, и как именно были потрачены деньги.
Также отмечается, что одна ночь в отеле, в котором остановилась Меланья Трамп, обходится от 119 до 699 долларов.
Пресс-секретарь первой леди заявила, что Меланья в Каире проводила встречи и посещала пирамиды.
Источник: Gazeta
Фото из Flickr/The White House