Неизвестный открыл стрельбу в Дартмутском колледже в США (1)

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В мире | 3 ноября 2018 года, 09:48

Неизвестный открыл стрельбу в Дартмутском колледже в американском городе Хановер, один человек получил ранение, сообщается в микроблоге колледжа в Twitter.

"По данным полиции Хановера, в 21.50 по местному времени один человек, который не является студентом колледжа, получил ранение в результате стрельбы", — говорится в сообщении.

Сообщается, что стрелявший все еще находится на свободе. Полиция занимается расследованием инцидента.

Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Комментарии 1
Адельфина51 минуту назад
Шо, опять?
По утверждению Трампа, стремящегося запретить огнестрельное оружие в быту, в Штатах не проходит ни одного дня без стихийной стпельбы. Был один день, по-моему, в августе, и то случайно.
Велком ту Америка, леди ун джентльмены! В величайшую державу!)))
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