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Неизвестный открыл стрельбу в Дартмутском колледже в американском городе Хановер, один человек получил ранение, сообщается в микроблоге колледжа в Twitter.

"По данным полиции Хановера, в 21.50 по местному времени один человек, который не является студентом колледжа, получил ранение в результате стрельбы", — говорится в сообщении.

Сообщается, что стрелявший все еще находится на свободе. Полиция занимается расследованием инцидента.

Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com