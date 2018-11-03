Неизвестный открыл стрельбу в Дартмутском колледже в США (1)
В мире | 3 ноября 2018 года, 09:48
Неизвестный открыл стрельбу в Дартмутском колледже в американском городе Хановер, один человек получил ранение, сообщается в микроблоге колледжа в Twitter.
"По данным полиции Хановера, в 21.50 по местному времени один человек, который не является студентом колледжа, получил ранение в результате стрельбы", — говорится в сообщении.
Сообщается, что стрелявший все еще находится на свободе. Полиция занимается расследованием инцидента.
Источник: РИА Новости
Фото: pixabay.com
По утверждению Трампа, стремящегося запретить огнестрельное оружие в быту, в Штатах не проходит ни одного дня без стихийной стпельбы. Был один день, по-моему, в августе, и то случайно.
Велком ту Америка, леди ун джентльмены! В величайшую державу!)))