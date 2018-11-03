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Правительство Таиланда записало клип на рэп-песню, включающую в себя компоненты национального гимна, после того, как другая рэп-композиция, критикующая политику страны, собрала более 26 миллионов просмотров в YouTube, сообщает издание Bangkok Post.

Согласно изданию, клип под названием Thailand 4.0 был показан перед выступлением премьер-министра страны Праюта Чан-Оча на конференции по старт-апам в Доме правительства в Бангкоке. Издание отмечает, что в композиции использованы элементы мелодии гимна страны и патриотическая лирика.

"Есть много талантливых таиландцев, если мы будем работать вместе, мы будем сильнее", — цитирует издание текст песни.

Как отмечает газета, клип стал "ответом" правительства на другую песню под названием "Что есть в мой стране" (Prathet Ku Mee).

Исполнители композиции критикуют "господство" военных над политикой в государстве и преследование властями оппозиционно настроенных граждан. Видеоклип на песню был опубликован в YouTube 22 октября, спустя публикации его просмотрели более 26 миллионов раз. Власти Таиланда осудили композицию, заявив, что она может призывать к беспорядкам и тем самым нарушать законодательство страны.

Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com