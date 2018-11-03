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Twitter заблокировал более 10 тысяч учетных записей за призывы не ходить на выборы, назначенные на 6 ноября, сообщает Reuters.

«Мы приняли меры в отношении данных аккаунтов»,— заявил представитель соцсети Ян Планкетт.

Заблокированные аккаунты были замаскирован под учетные записи сторонников Демократической партии США. Удаление проходило с течение сентября и октября.

В ходе выборов в Конгресс США будут определены члены Палаты представителей Конгресса США, 35 сенаторов, 39 губернаторов штатов и территорий, более 6 тысяч членов законодательных органов штатов.

Источник: ПОЛИТ.РУ

Фото: pixabay.com