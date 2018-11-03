Twitter заблокировал 10 тысяч аккаунтов за призывы к бойкоту выборов в США (1)
В мире | 3 ноября 2018 года, 11:19
Twitter заблокировал более 10 тысяч учетных записей за призывы не ходить на выборы, назначенные на 6 ноября, сообщает Reuters.
«Мы приняли меры в отношении данных аккаунтов»,— заявил представитель соцсети Ян Планкетт.
Заблокированные аккаунты были замаскирован под учетные записи сторонников Демократической партии США. Удаление проходило с течение сентября и октября.
В ходе выборов в Конгресс США будут определены члены Палаты представителей Конгресса США, 35 сенаторов, 39 губернаторов штатов и территорий, более 6 тысяч членов законодательных органов штатов.
Источник: ПОЛИТ.РУ
Фото: pixabay.com
Остались идейные проститутки.