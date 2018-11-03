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Северная Корея предупредила, что готова возобновить политику наращивания ядерного арсенала, если США не начнут отменять экономические санкции, сообщило в субботу агентство Associated Press.

Министерство иностранных дел КНДР опубликовало заявление, в котором говорится о возвращении политики одновременного экономического развития и производства ядерного оружия. Это произойдет, если США не изменят политику по санкциям против Северной Кореи.

Лидеры двух стран Ким Чен Ын и Дональд Трамп впервые в истории встретились в июне этого года в Сингапуре. Они достигли договоренностей, по которым Северная Корея прекращает ядерные испытания и демонтирует некоторые военные объекты.

За этим последовали межкорейские переговоры и встречи Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином. Мун был готов снять некоторые односторонние санкции против КНДР, однако это вызвало недовольство США.

Источник: Интерfакс

Фото: flickr.com/Donq question