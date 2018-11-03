HBO не понравился твит Трампа с отсылкой к "Игре престолов" (5)
Телеканал HBO, занимающийся производством сериала "Игра престолов", выразил недовольство по поводу твита президента США Дональда Трампа с отсылкой к саге. Об этом сообщает телеканал CNN.
Ранее американский лидер опубликовал на своей странице Twitter картинку, напоминающую по оформлению постер телесериала. На ней изображен сам Трамп, а также помещена надпись "Санкции близко. Пятое ноября", вероятно, отсылающая к американским санкциям против Ирана, которые должны вступить в силу в этот день. Надпись была сделана фирменным шрифтом "Игры престолов", а также напоминала выражение "Зима близко", которое любил произносить один из персонажей саги.
2 ноября 2018 г.
"Нам не было известно об этом сообщении, и мы бы предпочли, чтобы наш фирменный стиль не присваивали себе в политических целях", - указали представители HBO в заявлении, которое приводит CNN.
Источник: ТАСС
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Отличная картинка, поставил на рабочий стол.