HBO не понравился твит Трампа с отсылкой к "Игре престолов" (5)

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В мире | 3 ноября 2018 года, 15:38

Телеканал HBO, занимающийся производством сериала "Игра престолов", выразил недовольство по поводу твита президента США Дональда Трампа с отсылкой к саге. Об этом сообщает телеканал CNN.

Ранее американский лидер опубликовал на своей странице Twitter картинку, напоминающую по оформлению постер телесериала. На ней изображен сам Трамп, а также помещена надпись "Санкции близко. Пятое ноября", вероятно, отсылающая к американским санкциям против Ирана, которые должны вступить в силу в этот день. Надпись была сделана фирменным шрифтом "Игры престолов", а также напоминала выражение "Зима близко", которое любил произносить один из персонажей саги.

"Нам не было известно об этом сообщении, и мы бы предпочли, чтобы наш фирменный стиль не присваивали себе в политических целях", - указали представители HBO в заявлении, которое приводит CNN.

Источник: ТАСС

Комментарии 5
Саня2 часа назад
"«Спасибо за прекрасный храм Святого Андрея (Андреевская церковь) , который вы нам передали в Киеве, чтобы было постоянное представительство матери-церкви в столице Украины», - заявил он. «Молюсь Господу, чтобы вскоре я вновь посетил вашу прекрасную землю», - добавил Варфоломей. Также он передал благословение украинскому народу."

сраный гундяй упал в обморок

4
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Саня2 часа назад
И немножко о хорошем.
"В российском Нижнем Новгороде суд принял решение о депортации из страны одессита Максима Шадрова, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков."

5
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Саня2 часа назад
Продолжаем душить свиней?
Отличная картинка, поставил на рабочий стол.
5
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