Иран заявил о начале производства собственных истребителей (11)
В мире | 3 ноября 2018 года, 16:36
Иран запустил массовое производство собственного истребителя Kowsar. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение.
По словам министра обороны Ирана Амира Хатами, в скором времени необходимое количество истребителей сойдет с конвейера и будет направлено в военно-воздушные силы страны.
Ранее в Госдепартаменте США заявили, что исключения из санкций в отношении Ирана будут действительны 180 дней.
Источник: Газета.ru
Фото: wikipedia.org/Tasnim News Agency
Если сочтут нужным то бомбанут по США.
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как вы от ABL банка? )))))))))))
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Для тебя США всё, для других назойливая муха.
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