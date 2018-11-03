Иран заявил о начале производства собственных истребителей (11)

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В мире | 3 ноября 2018 года, 16:36

Иран запустил массовое производство собственного истребителя Kowsar. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение.

По словам министра обороны Ирана Амира Хатами, в скором времени необходимое количество истребителей сойдет с конвейера и будет направлено в военно-воздушные силы страны.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что исключения из санкций в отношении Ирана будут действительны 180 дней.

Источник: Газета.ru

Фото: wikipedia.org/Tasnim News Agency

Комментарии 11
Бомбик1 час назад
Если сочтут нужным то бомбанут по США.
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yes1 час назад
как вы от ABL банка? )))))))))))
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Воттак1 час назад
Для тебя США всё, для других назойливая муха.
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