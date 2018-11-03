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Иран запустил массовое производство собственного истребителя Kowsar. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение.

По словам министра обороны Ирана Амира Хатами, в скором времени необходимое количество истребителей сойдет с конвейера и будет направлено в военно-воздушные силы страны.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что исключения из санкций в отношении Ирана будут действительны 180 дней.

Источник: Газета.ru

Фото: wikipedia.org/Tasnim News Agency