ИГ взяло на себя ответственность за теракт против христиан в Египте (2)
Группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за террористический акт против христиан в Египте, в результате которого погибли семь человек и еще столько же получили ранения. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.
В пятницу группа вооруженных людей открыла стрельбу по микроавтобусу с христианами рядом с монастырем Святого Самуила в египетской провинции Эль-Минья. Известно, что в колонне шли три автобуса, под обстрел попал один из них. Боевики подъехали на внедорожнике, перекрыли путь и открыли по нему огонь.
Среди погибших - трое детей. Христиане направлялись из паломнической поездки домой в Сохаг (Верхний Египет), когда попали в засаду террористов. Водители еще двух машин, услышав стрельбу, успели вывести их из-под обстрела и скрыться.
In Egypt, Islamists Attack Coptic Christian Pilgrims https://t.co/HARj41phY7 pic.twitter.com/Mn7gzR12JG— WashingtonInsider (@WashDCInsiders) 3 ноября 2018 г.