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Группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за террористический акт против христиан в Египте, в результате которого погибли семь человек и еще столько же получили ранения. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

В пятницу группа вооруженных людей открыла стрельбу по микроавтобусу с христианами рядом с монастырем Святого Самуила в египетской провинции Эль-Минья. Известно, что в колонне шли три автобуса, под обстрел попал один из них. Боевики подъехали на внедорожнике, перекрыли путь и открыли по нему огонь.

Среди погибших - трое детей. Христиане направлялись из паломнической поездки домой в Сохаг (Верхний Египет), когда попали в засаду террористов. Водители еще двух машин, услышав стрельбу, успели вывести их из-под обстрела и скрыться.