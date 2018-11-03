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Президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, сообщает "Интерфакс-Украина".

«Соглашение, которое мы подписали сегодня, завершает процесс, чтобы предоставление томоса произошло по всем канонам православной церкви», — написал Порошенко в Twitter.

Он назвал этот день, 3 ноября, «историческим».

Патриарх Варфоломей сказал, что решение об автокефалии «приведет к единству и объединению всех православных в Украине».

Русская православная церковь в октябре объявила о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом после того, как тот подтвердил намерение предоставить автокефалию единой украинской церкви. Константинополь со своей стороны отказался от разрыва отношений с РПЦ.

Источник: Meduza

Фото: pixabay.com