Киев и Константинополь договорились о создании независимой украинской церкви (2)

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В мире | 3 ноября 2018 года, 17:22

Президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, сообщает "Интерфакс-Украина".

«Соглашение, которое мы подписали сегодня, завершает процесс, чтобы предоставление томоса произошло по всем канонам православной церкви», — написал Порошенко в Twitter.

Он назвал этот день, 3 ноября, «историческим».

Патриарх Варфоломей сказал, что решение об автокефалии «приведет к единству и объединению всех православных в Украине».

Русская православная церковь в октябре объявила о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом после того, как тот подтвердил намерение предоставить автокефалию единой украинской церкви. Константинополь со своей стороны отказался от разрыва отношений с РПЦ.

Источник: Meduza

Фото: pixabay.com

Комментарии 2
Саня57 минут назад
"В сети опубликовали фото забора из колючей проволоки, который установила Россия, чтобы отгородиться от так называемой "ЛНР". Снимок сделан с территории оккупированной Луганщины"

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Саня1 час назад
Теперь нужно принять решение о запрете рпц и кофискации всего её преступно нажитого имущества.
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