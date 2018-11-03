Австрийскую контрразведку обвинили в коррупции
Австрийская прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции начала расследование в отношении Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом, сообщают австрийские СМИ.
Сотрудники этого ведомства подозреваются в том, что три года назад помогли получить статус беженца сирийскому генералу Халиду Х.
В настоящее время генерал Халид обвиняется в военных преступлениях и массовых пытках заключенных в секретной тюрьме.
По информации следователей, в 2015 году сотрудники контрразведки вместе с миграционной службой в ускоренном порядке дали генералу статус беженца и предоставили убежище. Его причастность к преступлениям также отрицалась.
Сейчас прокуратура начала расследование по факту злоупотребления служебным положением. Следователи выясняют, кто из сотрудников миграционной службы и контрразведки может быть замешан в этом деле.
Источник: L!FE
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