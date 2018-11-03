В Бельгии полицейские отказались от штрафов в знак протеста (1)
Члены "Движения за единение полицейских" (Police Unifying Movement), объединяющего около 22 тысяч бельгийских стражей порядка, обязались не взимать с автомобилистов в период с 1 по 15 ноября штрафы за нарушение ПДД — вместо этого они проводят с нарушителями разъяснительные беседы о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Как сообщается на странице движения в Facebook, акция протеста No Money ("Без денег") призвана привлечь внимание властей к требованиям полицейских. Они недовольны, в частности, реформой от 2001 года, приведшей к разделению полиции на федеральную и местную.
"Идея в том, чтобы лишить государство средств, потому что оно не хочет нас услышать", — говорит один из организаторов акции Паскаль Ромбо.
Организаторы акции, недовольные также недостаточной, по их мнению, активностью полицейских профсоюзов, передали пакет своих требований главе МВД и руководителям политических фракций федерального парламента Бельгии.
"Председатели ряда фракций согласились с нами встретиться, но министр так и не отреагировал", — говорит Ромбо.
Источник: РИА Новости
Фото: imgur.com/King8stYLE