Сержант Собакен: во Франции создали очки-видеокамеру для служебных псов (2)

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В мире | 3 ноября 2018 года, 19:37

Компания Morin создала специальное оборудование для служебных собак, которые проходят пробные испытания в одном из подразделений армии Франции. Об этом сообщает Министерство вооружённых сил страны на своей странице в Twitter.

Комплекс, который получил название K9 Vision System, необходим для того, чтобы проводник служебного пса видел то же самое, что и животное. Для этого на собаку надевают маску, напоминающую очки для плавания.

Кинологи отмечают, что такое оборудование не вредит собакам и они очень быстро привыкают к нему.

Источник: 360tv.ru

Фото: twitter.com/Defense_gouv

Комментарии 2
Саня1 час назад
Сруские собаки тоже быстро привыкают к наморднику и чипу.
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дгшнадгшнаднгагшдагад45 минут назад
Кимано ораньжевое,твой удел
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