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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас представил свой план сохранения мира в Европе на фоне планов США выйти из договора о ракетах средней и малой дальности. Среди прочего он предлагает запретить боевых роботов и подумать о запрете гиперзвуковых ракет. Статью министра публикует журнал Spiegel.

Маас отмечает, что на фоне разговоров о выходе США из этого договора в прессе всё чаще встречаются такие термины как гонка вооружений и ядерное сдерживание, что напоминает многим ситуацию, сложившуюся в 80-е годы прошлого века.

Однако министр считает подобные аналогии надуманными и отмечает, что с тех пор мир сильно изменился.

"Сейчас друг другу противостоят уже не два легко предсказуемых военно-политических блока с равными силами. Мир стал асимметричнее. Грань между ядерным и конвенционным оружием стирается", - пишет он.

По мнению Мааса, ключевая проблема - недостаток доверия между сторонами договора. Ответственность за это он возлагает в первую очередь на Россию, которая, по мнению немецкого министра, не сумела обеспечить достаточную прозрачность и развеять подозрения американцев, считающих, что она нарушает договор.

В то же время Маас отмечает, что европейцы обладают достаточным авторитетом для того, чтобы напоминать о важности договора не только Москве, но и Вашингтону. Министр пишет, что Германия в отличие от США выступает не за отмену договора, а за то, чтобы добиться его соблюдения обеими сторонами.

Кроме того, Маас убежден, что для сохранения мира в Европе необходимо изменить подход к контролю за различными видами вооружений и к процессу разоружения. Он подчеркивает, что договор о ракетах средней и малой дальности сам по себе не может гарантировать мир.

В качестве примера министр приводит российские ракеты, размещенные в Калининградской области.

По его словам, их размещение не нарушает условия договора - но в то же время эти ракеты могут в считаные минуты достичь многих стран Евросоюза.

В своей статье Маас предлагает примерный план обеспечения мира в Европе. Он состоит из четырех пунктов, в первом же из которых министр пишет, что "общие интересы должны быть важнее взаимного недоверия".

Что предлагает Маас?

Прагматичный обмен данными между США, Россией и Европой. Совместная оценка рисков, которые несут миру новые виды вооружения. Создание дееспособной системы учета вооружений.

Полный контроль над ракетами - как баллистическими, так и крылатыми.

Создание международного свода правил, касающихся создания и использования ракет.

Достижение договоренности с Китаем о большей прозрачности его ракетной программы, которая вызывает всё большее беспокойство у США.

Регулярное обновление правил в случае появления новых видов вооружений, на которые эти правила не распространяются. Запрет наиболее опасных из этих вооружений.

На последнем пункте министр остановился особенно подробно. По его мнению, оружие, которое пока еще кажется чем-то из области научной фантастики, уже в самом скором времени может стать реальностью - и реальностью смертельно опасной.

В числе таких видов вооружения министр упомянул гиперзвуковые ракеты - об их разработке и успешном испытании недавно сообщила Россия. Также беспокойство Мааса вызывает возможное размещение оружия в космосе и использование полностью автономной беспилотной техники.

Такую технику, которую сам министр называет "роботами-убийцами", Германия надеется запретить на уровне Организации объединенных наций и уже запустила этот процесс. Что же касается остальных перспективных видов вооружения, то их будущее министр предлагает обсудить на международном уровне в следующем году.

В заключение Маас пишет, что сама Германия должна остаться мирной страной.

"Мы будем и дальше решительно и последовательно выступать за разоружение. Только так можно остановить глобальную гонку вооружений. Только так можно добиться мира в Европе", - уверен он.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) между СССР и США в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Его называли началом конца "холодной войны".

Документ запрещает двум странам использовать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.

В рамках договора были уничтожены пусковые установки и другая техника, расположенная на американских объектах в США, ФРГ, Бельгии, Великобритании и Нидерландах и на советских объектах в СССР, ГДР и Чехословакии.

О намерении США выйти из договора американский президент США Дональд Трамп заявил 20 октября. Поводом послужили подозрения в разработке крылатых ракет наземного базирования, производство и испытания которых запрещены договором.

Россия все нарушения в нарушении договора отрицает и выступает за то, чтобы сохранить его. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя инициативу Трампа, заявил, что такой шаг сделает мир более опасным местом.

В Европе заявление Трампа вызвало явное беспокойство. Ведущий страны. в том числе Германия, высказались за сохранение договора.

Источник: BBC News