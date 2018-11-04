В Балтийском море затонул польский корабль (7)
В мире | 4 ноября 2018 года, 12:56
Польский корабль затонул в Балтийском море в субботу, 3 ноября, вечером, все 19 человек, находившиеся на борту, спасены, сообщил журналистам официальный представитель польской морской службы поиска и спасения Рафал Гоецк.
"В субботу вечером затонул корабль Miętus ("Налим"). Он совершает коммерческие плавания и возит людей на рыбалку", — сказал он.
Пока неизвестна причина, по которой корабль затонул. По данным службы поиска и спасения, на борту было 19 человек, все они спасены датскими спасателями. В операции принимали участие два вертолета и три судна.
Один человек в результате аварии получил травму головы, он госпитализирован, его жизни ничего не угрожает, добавили в ведомстве.
Источник: РИА Новости
Фото: pixabay.com
Петров и Баширов - однозначно ...
27
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Все припишут к России! К бабке не ходи!
23
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Не сложно догадаться почему он затонул, за 27мь лет небыты построенно ниодного рыболовецкого корабля.. весь рыболовецкий флот досихпор плавает на кораблях построенных брежневым а то и лениным, и отправляясь в море рыбаки плывут на судне на котором зияют дыры от ржавчины
12
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