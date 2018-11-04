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По меньшей мере 10 человек, включая троих детей, погибли в результате наводнения, которое было вызвано сильными ливнями в Палермо. Об этом в воскресенье сообщает Agence France-Presse со ссылкой на пожарных.

По данным агентства, девять из 10 погибших были членами одной семьи. Их тела обнаружили в доме на берегу реки в коммуне Кастельдачча. Как указывает агентство, полицейские ведут поиски еще двух человек, пропавших без вести.

Это уже не первое наводнение в регионе. 19 октября агентство ANSA проинформировало о стихии, вызванной мощными ливнями на Сицилии.

Согласно информации ассоциации итальянских фермеров, наводнение привело к потере миллионов евро для сельскохозяйственного комплекса и инфраструктуры, а многие фермеры полностью потеряли урожай цитрусовых и овощных культур.

В конце августа жертвами сильных дождей, вызвавших паводки в области Калабрия на юго-западе Апеннин, стали 11 человек.

Источник: ТАСС