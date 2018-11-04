На Сицилии в результате наводнения погибли 10 человек
По меньшей мере 10 человек, включая троих детей, погибли в результате наводнения, которое было вызвано сильными ливнями в Палермо. Об этом в воскресенье сообщает Agence France-Presse со ссылкой на пожарных.
По данным агентства, девять из 10 погибших были членами одной семьи. Их тела обнаружили в доме на берегу реки в коммуне Кастельдачча. Как указывает агентство, полицейские ведут поиски еще двух человек, пропавших без вести.
Это уже не первое наводнение в регионе. 19 октября агентство ANSA проинформировало о стихии, вызванной мощными ливнями на Сицилии.
Согласно информации ассоциации итальянских фермеров, наводнение привело к потере миллионов евро для сельскохозяйственного комплекса и инфраструктуры, а многие фермеры полностью потеряли урожай цитрусовых и овощных культур.
В конце августа жертвами сильных дождей, вызвавших паводки в области Калабрия на юго-западе Апеннин, стали 11 человек.
Источник: ТАСС