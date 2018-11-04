В мире |

Великобритания останется в Таможенном союзе Евросоюза, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй договорилась с Брюсселем об уступках, сообщает Times со ссылкой на осведомленные источники.

Таким образом, по задумке премьер-министра, в документе о выходе Великобритании из Евросоюза будет пункт, согласно которому Лондон останется в Таможенном союзе, однако оставит за собой право выйти из соглашения.

Оставшись в Таможенном союзе, Лондон сможет избежать создания границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Выход Британии из ЕС обязывал власти страны поставить на этой границе КПП. Стороны пока не нашли решения, как сохранить прозрачность границы для людей, товаров и услуг, не нарушая целостности европейского таможенного союза и одновременно единого рынка ЕС.

По информации агентства Reuters, представитель госпожи Мэй назвал "спекуляцией" информацию Times. Он добавил, что переговоры продолжаются. Агентство добавляет, что переговоры по Brexit "намного больше продвинулись, чем было известно ранее", а итоговый документ будет объемом более, чем 50 страниц.

Ранее госпожа Мэй заключила предварительную договоренность с Евросоюзом о том, что британские финансовые компании сохранят доступ к европейским рынкам после Brexit.

Переговоры между Британией и ЕС по условиям, на которых Великобритания выйдет из Евросоюза, начались в июне 2017 года в Брюсселе. Формально Лондон должен выйти из ЕС 29 марта 2019 года.

Источник: Коммерсантъ