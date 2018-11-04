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Тысячи иранцев вышли на улицы городов на проправительственные митинги, скандируя "Смерть Америке", сообщает Sky News.

Манифестанты сжигали изображения "дяди Сэма" и портреты президента Дональда Трампа.

Иранские государственные СМИ утверждают, что в акциях по всей стране приняли участие миллионы человек.

Сегодняшние митинги проходят в годовщину захвата посольства США в Тегеране, которое произошло в в разгар исламской революции в 1979 году. Те события послужили причиной разрыва дипломатических отношений двух стран и введения антииранских санкций.

Акции протеста в Тегеране прошли рядом со зданием бывшего посольства США, в котором теперь располагается "музей шпионажа". Манифестанты выкрикивают как антиамериканские, так и антиизраильские лозунги.

Новые ограничения, которые должны вступить в силу в понедельник 5 ноября, коснутся нефтяного и банковского секторов. Трамп называет введение санкций попыткой остановить ядерную программу Тегерана.

Действия американского лидера активно критикуют другие участники ядерной сделки с Ираном - Россия, Франция, Великобритания, Германия и Китай. Эти страны, в отличие от США, не стали выходить из соглашения, которое Трамп объявил "плохим".

Власти Ирана в ответ заявили, что Иран намерен победить США в этой психологической войне.

Высший руководитель Ирана аятолла Хаменеи, выступая в субботу 3 ноября, заявил, что решения Трампа не находят поддержки в мире.

"Цель США - вновь установить свое доминирование, которое существовало ранее до 1979 года, но которое было уничтожено. Исламская Республика побеждает Америку вот уже 40 лет", - заявил он.

Источник: "Интерфакс"