В мире |

Мэр города Северный Огден (штат Юта) офицер национальной гвардии США Брент Тейлор погиб в Кабуле. Как сообщает CBS News, господина Тейлора застрелил один из афганских солдат, которых он тренировал.

Heartbroken with the tragic news of Major Brent Taylor’s death by gunfire in Afghanistan; a father of 7 small children, a city mayor, and a proud member of the Army National Guard. Another unmeasurable price is paid for freedom. https://t.co/V7scNBDJ3X