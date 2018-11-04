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Известная херсонская общественная активистка Екатерина Гандзюк, выступавшая против коррупции, скончалась в больнице в Киеве спустя три месяца после совершенного на нее нападения.

31 июля неизвестные напали на 33-летнюю активистку в Херсоне, облив концентрированной серной кислотой. Она получила ожоги более 40% тела, а также серьезное повреждение глаз.

За прошедшие три месяца Екатерине Гандзюк, занимавшей пост депутата городского совета и советника мэра Херсона, было проведено 11 операций в больнице в Киеве.

Украинский президент Петр Порошенко призвал к наказанию ее убийц. Пятеро подозреваемых по этому делу находятся под стражей.

Уголовное дело, до сих пор расследовавшееся по статье о покушении на убийство, после смерти активистки в воскресенье переквалифицировали на заказное умышленное убийство.

Точная причина смерти активистки пока не сообщается, однако украинские СМИ сообщают, что смерть могла быть вызвана тромбом.

В сентябре Гандзюк, которая также выступала против поддерживаемого Россией сепаратизма на востоке Украины, опубликовала в соцсетях видеоролик, в котором призывала украинцев бороться с повсеместной коррупцией.

Известие о смерти активистки вызвало шквал реакций в украинских социальных сетях. Многие пользователи выражают шок от случившегося. Посольство США Киеве призвало власти страны наказать исполнителей и заказчиков убийства Екатерины Гандзюк.

Вечером в воскресенье несколько сотен человек собрались на акцию у здания министерства внутренних дел Украины в Киеве.

По сообщениям СМИ, люди пришли со свечами, фото и плакатами с надписями "Ее убили" и "Кто заказчик убийства?" В начале акции участники провели минуту молчания в память о Гандзюк. Основное требование собравшихся - объективное расследование преступления.

Екатерина Гандзюк принимала участие в Оранжевой революции, Евромайдане в Херсоне, ранее работала в общественных организациях, а также Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области.

В 2014 году Гандзюк работала в предвыборном штабе Владимира Николаенко, который был кандидатом в мэры Херсона от партии "Батькивщина". После победы на выборах в 2015 году Николаенко вышел из партии. Покинула "Батькивщину" и Екатерина Гандзюк.

До нападения активистка работала в горсовете Херсона в качестве исполняющей обязанности управделами исполкома Херсонского городского совета, а также была советником мэра города Владимира Николаенко.

Екатерина Гандзюк известна своей критикой правоохранительных органов и представителей местной власти, которая порой приобретала довольно резкие формы.

Друзья активистки обращают внимание, что у Гандзюк было два главных "направления", по которым она имела принципиальных оппонентов: это противодействие "пророссийским движениям" в Херсоне, а также борьба с коррупцией в местной полиции.

Она вместе с другими активистами активно выступала против "пророссийских сил" в регионе, особенно при попытках устроить так называемую "русскую весну" на юге Украины в 2014 году.

Гандзюк жестко критиковала силовиков за бездействие в борьбе с пророссийскими и сепаратистскими группами в регионе.

У Екатерины Гандзюк был конфликт с начальником Управления защиты экономики в Херсонской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Артемом Антощуком.

В сентябре 2017 года она обвинила Антощука в коррупции.

Артем Антощук подал иск против Гандзюк о защите чести и достоинства, но Херсонский городской суд отклонил большинство его требований. В Херсонской области в отношении Антощука проводили служебную проверку, но ее результаты не были обнародованы.

Неоднократно Гандзюк критиковала деятельность правоохранительных органов при расследовании нападений на общественных активистов.

В апреле 2018 года Екатерина Гандзюк заявила, что почти 200 ненастоящих журналистов получили в областной полиции разрешения на травматическое и газовое оружие в 2014-2018 годах.

Также Гандзюк критиковала главу Херсонской облгосадминистрации и обвиняла его в организации "титушек" против противников вырубки лесов в регионе.

Она критиковала власти за слабое противодействие информационной агрессии со стороны России, в том числе непосредственно тех, кто за это направление отвечает.

31 июля злоумышленник облил активистку концентрированной серной кислотой возле ее дома. Кислота попала на голову, лицо, спину, руки, ноги и на часть грудной клетки.

Пострадавшую доставили в местную больницу, но впоследствии перевели в медицинское учреждение в Киеве, где она находилась под охраной полиции.

Правоохранители несколько раз меняли квалификацию нападения: сначала хулиганство, затем нанесение тяжких телесных повреждений, а впоследствии, после подтверждения того, что Гандзюк облили концентрированной серной кислотой - покушение на убийство с особой жестокостью.

Теперь преступление классифицируется как умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу.

Сначала полиция заявила, что исполнителем нападения на активистку был Николай Новиков, но 22 августа его отпустили, заявив о непричастности к нападению.

Позже правоохранители задержали пятерых подозреваемых в покушении на Екатерину Гандзюк. Среди них - предполагаемые организатор, пособники, исполнитель и водитель.

Все они, по информации следствия, - бывшие украинские военные, воевавшие на востоке страны.

19 октября первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что следствие рассматривает две основные версии нападения: профессиональная деятельность Екатерины Гандзюк, а также активная гражданская позиция, ее общественная и политическая деятельность как активиста.

Источник: BBC News

Фото: human-rights.org.ua