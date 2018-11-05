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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси остался недоволен игрой троих футболистов команды. Об этом сообщает Don Balon.

По инфомации издания, футболисту не нравятся выступления защитника Серхи Роберто, полузащитника Рафиньи Алькантара и нападающего Усмана Дембеле. Аргентинец высказал недовольство главному тренеру команды Эрнесто Вальверде. По мнению Месси, эти игроки выступают ниже необходимого уровня и тянут команду вниз.

После 11-ти туров Ла Лиги "Барселона" лидирует в турнирной таблице, опережая мадридский "Атлетико" на четыре очка.

Месси в августе 2018 года стал капитаном каталонцев. В текущем сезоне форвард провел 12 матчей за команду и забил 12 мячей при шести голевых передачах. Последние встречи футболист пропустил из-за перелома руки.

Месси является пятикратным обладателем "Золотого мяча", вручаемого лучшему футболисту мира. Вместе с "Барселоной" аргентинский футболист восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов.

Источник: Lenta.ru