Вселенский патриарх призвал РПЦ признать право Украины на автокефалию (5)

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В мире | 5 ноября 2018 года, 07:16

Константинопольский патриарх Варфоломей призвал Русскую православную церковь (РПЦ) признать право украинцев на автокефалию, передает РИА Новости.

По его словам, украинская проблема столкнула "братские церкви" — Вселенский Патриархат и РПЦ.

"Ей трудно понять, что как Вселенский Патриархат освободил так много народов на Балканах, чем ослабил себя, но признал их право на внутреннее самоуправление, независимость церковную, автокефалию и издал томосы о создании поместных независимых церквей, так и Москве следовало бы признать, что украинский народ, который она в порядке не православном получила на несколько столетий в свою юрисдикцию, или точнее в управление, что этот почти пятидесятимиллионный народ имеет право на церковную независимость, на автокефалию", — заявил Варфоломей.

Данное заявление он сделал на встрече с митрополитом Неакринийским и Каламарийским Иустином, который поддержал действия патриарха.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

Источник: Газета.ru

Комментарии 5
Alex1 час назад
После поездок на "консультации" в фашингтон ,слово вселенский у этого патриарха можно удалить...
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Tan Tin1 час назад
Констатинопольский патриарх... А Констатинополь где это, что это?))
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Кретин старый он1 час назад
Я Православный и крещёный тут а ты там и молчи иуда
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