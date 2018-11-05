Вселенский патриарх призвал РПЦ признать право Украины на автокефалию (5)
Константинопольский патриарх Варфоломей призвал Русскую православную церковь (РПЦ) признать право украинцев на автокефалию, передает РИА Новости.
По его словам, украинская проблема столкнула "братские церкви" — Вселенский Патриархат и РПЦ.
"Ей трудно понять, что как Вселенский Патриархат освободил так много народов на Балканах, чем ослабил себя, но признал их право на внутреннее самоуправление, независимость церковную, автокефалию и издал томосы о создании поместных независимых церквей, так и Москве следовало бы признать, что украинский народ, который она в порядке не православном получила на несколько столетий в свою юрисдикцию, или точнее в управление, что этот почти пятидесятимиллионный народ имеет право на церковную независимость, на автокефалию", — заявил Варфоломей.
Данное заявление он сделал на встрече с митрополитом Неакринийским и Каламарийским Иустином, который поддержал действия патриарха.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.
Источник: Газета.ru