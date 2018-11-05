На CNN назвали Трампа "расистской свиньей"
В мире | 5 ноября 2018 года, 09:58
Политический обозреватель CNN Анна Наварро в эфире телеканала заявила, что президент США Дональд Трамп является "расистской свиньей»". Об этом сообщает MediaITE.
По данным портала, Наварро резко высказалась в отношении Трампа в ходе обсуждения иммиграционной политики президента США.
Как отмечается, Наварро также попросила "записать" ее в категорию людей, которые называют Трампа расистом.
Источник: Газета.ru
Фото: flickr.com/photos/65478866@N04