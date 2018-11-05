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Самая плохая латвийская дорога в сравнении с украинскими - ровная, как стол. Тем не менее Украина словно магнит притягивает зарегистрированные в Латвии транспортные средства, пишет NRA.

Оказывается, это происходит из-за недостаточного надзора и недочетов налогового законодательства на Украине. Издание пишет, что любая автомашина из Европы, легально растаможенная, на Украине становится дороже на несколько тысяч евро, а со следующего года налоговое бремя на автомашины может стать еще выше. Поэтому и процветает подпольный бизнес.

Как отмечает NRA, европейцы привозят машины, продают и на обратном пути в самолете подсчитывают свою прибыль, а машина ездит по Украине с латвийской пропиской. В Латвии она в дорожном движении не участвует и никого не беспокоит. На Украине техосмотр проходить не надо, а полицию, если она "прицепится", можно легко подкупить. Во всяком случае, так объясняли сами украинцы.

Издание пишет, что все связанные с использованием чужих номерных знаков неудобства окупаются экономией за счет налогов.

Фото: pixabay.com