Маск показал видео скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом (1)
В мире | 5 ноября 2018 года, 12:17
Основатель Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter видео из построенного The Boring Company тоннеля для новой транспортной системы под Лос-Анджелесом.
«Сегодня прошел весь тоннель под Лос-Анджелесом. Тревожно длинный», — написал Маск.
3 ноября 2018 г.
По его словам, открытие тоннеля планируется 10 декабря.
Ранее Hyperloop Transportation Technologies показала первую полномасштабную капсулу для скоростных перевозок в трубопроводах низкого давления. Одна капсула может перевозить от 28 до 40 человек со скоростью в 620 миль в час.
Источник: ПОЛИТ.РУ
На видео не больше 100км|ч.
Ответить