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Основатель Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter видео из построенного The Boring Company тоннеля для новой транспортной системы под Лос-Анджелесом.

«Сегодня прошел весь тоннель под Лос-Анджелесом. Тревожно длинный», — написал Маск.

По его словам, открытие тоннеля планируется 10 декабря.

Ранее Hyperloop Transportation Technologies показала первую полномасштабную капсулу для скоростных перевозок в трубопроводах низкого давления. Одна капсула может перевозить от 28 до 40 человек со скоростью в 620 миль в час.

Источник: ПОЛИТ.РУ