В центре французского города Марсель утром в понедельник, 5 ноября, обрушились два многоквартирных жилых здания в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег., сообщает France Info.

По сведениям телеканала CNEWS, инцидент произошел около 9:00 по местному времени.

Данных о пострадавших и причине обрушения пока нет. Отмечается, что имеется угроза обрушения третьего здания в том же районе. Всех жильцов этого дома эвакуировали в качестве меры предосторожности. Район оцеплен.

У рухнувших домов была общая стена. Одно из зданий было в аварийном состоянии, по стенам проходили трещины, в нем никто не проживал.

